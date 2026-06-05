Из Владивостока в Екатеринбург отправили двух осиротевших гималайских медвежат

Сегодня из Международного аэропорта Владивостока в Екатеринбург отправили двух 5-месячных гималайских медвежат.

Как сообщили в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, медвежата-сироты находились на реабилитации в центре «Тигр» в селе Алексеевке Надеждинского района с середины марта. Теперь они будут жить в Екатеринбургском зоопарке.

Медвежата полностью здоровы: перед отправкой они прошли иммунизацию и обработку, побывали на клиническом осмотре у ветврача.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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