В Екатеринбург доставили двух осиротевших гималайских медвежат (ФОТО)

Авиакомпания «Уральские авиалинии» доставила из Владивостока в Екатеринбург двух гималайских медвежат, осиротевших по вине браконьеров. Малышей отправят в центр защиты животных «Альфа», который находится в селе Новоипатово Сысертского района.

Пятимесячных гималайских медвежат обнаружили в Приморском крае. Их родителей убили браконьеры. Детенышей спасли специалисты АНО «Тигр». Медвежат (мальчика и девочку) назвали Форест и Гималай.

Теперь их реабилитация продолжится в Свердловской области. Опытные уральские зоологи и ветеринары будут следить за здоровьем подопечных, кормлением и подготовкой к взрослой жизни.

«Перевозка животных требует особых условий, ведь такой длительный перелет для медвежат – это сильный стресс. Мы подготовили специальный борт с вентилируемым и отапливаемым отсеком. На протяжении всего полета поддерживалась температура +20 градусов», – рассказал заместитель генерального директора «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев.

Маршрут перемещения диких медвежат на самолете был согласован с Россельхознадзором. По прибытии животных осмотрели и оформили на них ветеринарные документы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Форест и Гималай будут жить в реабилитационном центре вместе с шестью другими сородичами, а всего у нас проживает более 150 животных. Перед отправкой они прошли медосмотр и в течение месяца находились на карантине. К сожалению, вернуться в дикую природу медвежата уже не смогут, поэтому наша задача – создать им полувольные условия содержания», – поделился основатель центра реабилитации диких животных «Альфа» Кирилл Потапов.

Сейчас медвежата чувствуют себя хорошо и понемногу адаптируются к новым условиям.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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