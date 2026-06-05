Поселок Встреча не имеет перспектив и будет упразднен

В Нижней Салде упразднят поселок Встреча: он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития в качестве населенного пункта.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в заксо, на территории поселка Встреча (площадью 21,69 га) не имеется постоянно проживающего населения, жилых домов, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктур.

14 апреля дума Нижней Салды признала целесообразным упразднение поселка Встреча.

Как уже писал «Новый День», в феврале этого года депутаты заксо по той же самой причине упразднили поселок Каквинские Печи в Карпинском районе.

Нижняя Салда, Елена Владимирова

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