Филолог объяснила пользу сленга и мемов в социальных сетях

Декан филологического факультета УрФУ Анна Плотникова считает, что сленговые слова, сокращения и мемы, распространенные в социальных сетях, не несут угрозы русскому языку.

«Мы стали больше писать, чем общаться устно. И в социальных сетях мы стали использовать конструкции устно-письменной речи: сокращения, отсутствие знаков препинания. Точка воспринимается как знак агрессии, потому что использование точки в мессенджерах избыточно, ведь сообщение ограничено по знакам. Неформальные коммуникации влияют на появление новых слов, сленга, жаргонизмов. Это естественный языковой процесс, и ничего опасного в этом нет. Мемы, по сути, это новые анекдоты. Анекдот как жанр устного рассказа сейчас используется меньше, потому что мы часто обмениваемся сообщениями в соцсетях. Но в мемах присутствуют те же фольклорные элементы. И если они не содержат грубых и бранных слов, то ничего страшного в них нет. Даже наоборот, мемы могут помочь в педагогической деятельности. С помощью них можно объяснять школьникам правила русского языка», – рассказала Анна Плотникова на пресс-конференции.

Филолог также отметила, что сленговые слова нередко попадают в словари. Например, так случилось со словами «вайб», «кринж» и «хайп». Все дело в том, что к ним сложно подобрать однозначное соответствие в русском языке. Вайб – это не только настроение, кринж – не только чувство стыда, хайп – не только шумиха. Сейчас получило распространение слово «нишевый», и часто оно используется в значение «не такой как все». И даже слово «скуф» (обозначает мужчину старше 30 лет, переставшего следить за собой) потенциально тоже может быть отражено в словарях, потому что у него нет однословного аналога. «Есть безумные слова типа «сикс-севен» и другие мемы. Чаще всего они просто являются маркером «я свой», что вполне естественно для подростков», – заключила Анна Плотникова.

Первый заместитель министра образования Свердловской области Жанна Фрицко тоже считает, что воевать со сленговыми словами не нужно. «Если подростки употребляют эти слова без оскорбительного подтекста или цели унизить, то запрещать их бессмысленно. Мемы – это безобидные и шутливые выражения, которые легко как входят, так и выходят из речевого оборота. Ограничивать стоит только употребление нецензурных и оскорбительных слов. С этой проблемой мы боремся», – отметила чиновница.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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