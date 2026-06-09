В Академическом прошла летняя творческая смена «Джазики» (ФОТО)

С 1 по 5 июня в Академическом районе состоялась летняя творческая смена «Джазики». В программе приняли участие 30 детей, все они учатся в Екатеринбургской детской школы искусств имени К. Е. Архипова.

«Джазики» – это проект «Школы джазовой импровизации И. Бутмана», который знакомит детей с эстрадно-джазовой музыкой, помогает изучать историю этого жанра, развивать навыки импровизации. Ребята посетили передвижной камерный музыкальный театр «Живой театр», где состоялся творческий вечер с композитором Александром Пантыкиным. Для «Джазиков» были организованы мастер-классы от перкуссиониста Виктора Оськова и джаз-трио Григория Дягина, Сергея Чашкина и Александра Рудовского. Завершилась смена фестивальным концертом и торжественным вручением дипломов.

Творческая смена была организована при поддержке АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Компания помогает реализовать проекты школы искусств не первый год. «Поддержка культурных и образовательных инициатив – одно из важных направлений социальной работы нашей компании в Академическом. Мы убеждены, что качественная среда для развития детей включает не только школы и дворы, но и доступ к творчеству, музыке, искусству. Проекты вроде «Джазиков» создают для юных жителей района возможности, которые формируют их кругозор и помогают раскрыть таланты», – сказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Филиал Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова открылся в Академическом в 2023 году. Здание с современным оборудованием в Академическом ГК «КОРТРОС» передал учебному заведению к празднованию 300-летия столицы Урала.

Фото: Екатеринбургская детская школа искусств № 6

Екатеринбург, Таисья Исупова

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