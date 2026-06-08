Дерматолог: солнезащитными кремами нужно пользоваться круглый год

Главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева дала рекомендации, как избежать солнечных ожогов в летний период.

«Солнечный свет нам необходим. Благодаря лучам солнца в организме человека синтезируется витамин D и гормон счастья серотонин. Но всего должно быть в меру. Избыток ультрафиолетовых лучей приводит к солнечному ожогу. Он проявляется не сразу: сначала кожа краснеет, а через несколько часов появляется отечность и болезенность. Особенно опасно долго находиться под солнцем людям с I и II фототипом кожи – рыжеволосым и блондинам. Им необходимо использовать солнезащитные крема с SPF не менее 50», – рассказала на пресс-конференции врач.

Марина Уфимцева отметила, что загар не всегда был в тренде. Около ста лет назад белая кожа считалась признаком аристократии. По легенде, моду на загар ввела Коко Шанель. Она путешествовала по Средиземному морю, загорела на солнце, и тогда произнесла знаменитую фразу: «Нет ничего ужаснее, чем кожа цвета аспирина». Однако сейчас отношение к искусственному загару изменилось: солярии официально признаны канцерогенными.

«Для профилактики солнечных ожогов нужно пользоваться солнезащитными кремами. Причем выбирать надо средства с широким спектром действия. На отдыхе в южных регионах лучше использовать SPF 50, если вы находитесь летом в городе и проводите рабочий день в офисе – то можно защищаться SPF 20. Но крем нужно наносить ежедневно, и круглый год – даже на Урале. Просто зимой защита может быть снижена до SPF 10-15. Сейчас на рынке представлен огромный выбор солнезащитных средств», – сообщила дерматолог.

Отдельно стоит побеспокоиться о защите детей. У них тонкая кожа, фактор естественной защиты в виде меланина еще не сформирован. Поэтому родителям нужно соблюдать несложные правила: ребенка нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами в период с 12 до 16 часов, нужно использовать детский крем с высоким SPF, надевать на ребенка одежду с длинными рукавами и штанинами, головной убор обязателен, а также ребенок должен пить достаточно воды.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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