В Свердловской области ежегодно диагностируется 4 тысячи случаев рака кожи

Солнечные ожоги могут провоцировать развитие рака кожи, так как ультрафиолетовые лучи повреждают ДНК клеток. Как сообщила на пресс-конференции главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева, ежегодно в регионе регистрируется около 4 тысяч случаев базальноклеточного рака кожи и 300-400 случаев меланомы.

«Базалиома – самый распространенный вид рака кожи. Он характеризуется тем, что медленно растет, редко дает метастазы, но может поражать глубокие ткани. Лечение дает 90% эффективности. Меланома – более редкая опухоль, но очень агрессивная. Выздоровление пациента зависит от того, на какой стадии была выявлена опухоль. К сожалению, на поздних стадиях показатель выживаемости довольно низкий. Удаление предракового новообразования также не гарантирует полного выздоровления. В 50% случаев меланома возвращается. Поэтому важно посещать дерматолога хотя бы раз в год, чтобы пройти полное обследование кожных покровов», – рассказала врач.

К группе риска относятся светлокожие люди (I и II фототипы), люди с большим количеством родинок или генетической предрасположенностью (если у родственников ранее был диагностирован рак кожи). Марина Уфимцева отметила, что этим людям можно загорать, но дозировано. Главное, использовать при принятии солнечных ванн косметические средства с высоким SPF.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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