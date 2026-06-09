Сильные дожди будут идти еще три дня

Сегодня, а также 10 и 11 июня в Свердловской области по-прежнему будут идти дожди, местами – сильные.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, вчера днем осадков было немного, но ночью с приближением Казахстанского циклона и его фронтальной зоны дожди усилились. Больше всего осадков выпало в Краснотурьинске – 21 мм за 12 часов.

Сегодня поднимающийся с юга циклон заденет теплым сектором крайний восток Свердловской области, там днем 9 июня будет на 4-5° теплее (+20…+25°), чем на остальной территории (+17…+21°). Повсеместно ожидаются дожди, кое-где сильные и очень сильные. Интенсивные осадки сохранятся 10-11 июня, затем постепенно прекратятся.

В ГУ МЧС уточнили, что паводковая ситуация в регионе развивается в соответствии с прогнозом, в ближайшие дни местами уровень воды в реках может повыситься, однако затопления жилых домов и объектов инфраструктуры не ожидается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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