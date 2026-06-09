Пять уральских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней

В Свердловской области из-за обещанных синоптиками сильных дождей объявлено оперативное предупреждение. Эксперты профильных ведомств прогнозируют резкое повышение уровня воды в некоторых реках.

Как сообщает ДИП, особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в пяти ливнеопасных районах (включая города Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым), а также в бассейнах семи рек: Нейвы, Серги, Сысерти, Исети, Тагила, Ивделя и Чусовой.

Главы городов и владельцы плотин уже получили предписания взять гидрологическую обстановку под личный контроль. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, проверяются дублирующие системы связи и оповещения населения, координируются действия по безопасному пропуску дождевого паводка.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей.

Отметим, еще сегодня утром ГУ МЧС сообщало, что в ближайшие сутки затопления жилых домов и объектов инфраструктуры не ожидается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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