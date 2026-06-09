В Екатеринбурге начали сносить старый бизнес-центр – ради парка как у Галицкого (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Большакова приступили к демонтажу старого бизнес-центра, а также к сносу бывшей автомойки Aquageizer. Последнюю уже в буквальном смысле сравняли с землей. У бизнес-центра пока только разбирают панели фасада, передает «Новый День».

Пока точно неизвестно, для чего именно расчищают территорию, однако пять лет назад уральские меценаты не исключали строительство парка на этом месте. Планировалось, что аллею возле Дворца спорта расширят и сделают там современную зеленую зону. Проектированием занималась та же компания, что разрабатывала документацию для краснодарского парка Галицкого.

Екатеринбург, Елена Сычева

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