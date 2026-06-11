Екатеринбуржцев напугали развалины бывшего офисника в центре (ФОТО)

Жителей Екатеринбурга напугали развалины бывшего офисного центра и паркинга на улице Большакова за Дворцом спорта. Здание начали демонтировать на этой неделе, ранее рядом снесли помещение бывшей автомойки.

«Выглядит жутко, если не знать, что тут работает спецтехника и идет снос здания», – комментируют читатели, приславшие видео в редакцию.

Как сообщал «Новый День», по одним данным, здесь построят летние спортивные корты, по другим – сделают парк.

Екатеринбург, Елена Сычева

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