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Режим ракетной опасности введен на всей территории УрФО

На территории всех регионов Уральского федерального округа введен режим ракетной опасности, сообщил полпред президента Артем Жога.

«Прошу жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Оперативные службы делают всё возможное для обеспечения безопасности на Урале», – написал в соцсетях Артем Жога.

Как уже писал «Новый День», в Свердловской области режим ракетной опасности был объявлен в 07:27. Губернатор Денис Паслер сообщил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

«Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие (метро, паркинг, подвал, убежище). Держитесь дальше от окон. Телефон экстренных служб: 112; 101», – пишет канал РСЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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