За сутки в Свердловской области местами выпало 70% месячной нормы осадков

За последние 24 часа в Свердловской области местами выпало до 50-70% месячной нормы осадков, в Екатеринбурге – около 20% нормы, сообщает Уральский гидрометцентр.

Наибольшее количество осадков выпало в Гарях (46 мм), Сысертском районе (45 мм), Ирбите (43 мм), Нижнем Тагиле (41 мм). Наименьшее – в Качканаре (1,2 мм), Красноуфимске (0,8 мм), Бутке (1,3 мм).

Сейчас дождливый циклон находится вблизи Екатеринбурга, завтра он мало изменит свое положение, но атмосферное давление немного повысится, а интенсивность осадков снизится. Влияние циклона сохранится, пройдут кратковременные дожди и грозы, но уже при менее плотной облачности (вероятны прояснения и небольшое повышение температуры).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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