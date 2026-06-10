Директор ВОИС объяснил причину подтоплений улиц Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга жалуются на огромные лужи на дорогах во время сильных ливней. За минувшие сутки в городе выпало 20% от месячной нормы осадков.

Директор МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Вячеслав Черемных пояснил, что подтоплений в таких ситуациях не избежать, но ливневая канализация тут ни при чем.

«Прошедшие ливни дождевая канализация Екатеринбурга прошла в штатном режиме. В некоторых местах мы наблюдали подтопления. У нас есть аварийная служба, которая ездит по таким местам. Оказалось, что там ливневая канализация была затянута мусором. Рабочие быстро очистили все, и вода ушла», – рассказал Черемных.

Директор городской службы подчеркнул, что Екатеринбург всегда готов к продолжительным дождям. Ливневую канализацию прочищают дважды – во время весеннего таяния снега и в мае, перед летним сезоном.

«Для нас сложная ситуация возникает, когда идет шквалистый ливень. То есть за короткий период времени выпадает большой объем осадков. Естественно, при таких ливнях вода скапливается в пониженных местах и потихонечку уходит. Вторая проблема, когда с газонов и дорог поток воды несет с собой различный мусор, который застревает в дождевом приемнике», – прокомментировал Вячеслав Черемных.

Он добавил, что сотрудники ВОИС всегда смотрят прогноз погоды, а дежурные бригады заранее выезжают в места, где предполагаются подтопления.

В пресс-службе мэрии добавили, что с начала недели в городскую службу поступило 15 заявок о засорении ливневок. Чтобы смыть ил и устранить мусор, специалисты при помощи спецтехники под высоким давлением промывают сеть дождевой канализации магистрали. Сегодня бригады ВОИС работали на участке сети по улице Барвинка и по улице Академика Сахарова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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