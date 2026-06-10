Ученые рассказали, как изучают редкие виды животных на Урале

Заведующий лабораторией Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Вершинин рассказал, как его подопечные изучают исчезающие виды земноводных, пресмыкающихся и мелких млекопитающих, обитающих на Урале.

Сейчас в Красную книгу занесены гребенчатый тритон, сибирский углозуб, обыкновенная медянка. Сокращение их численности привело к тому, что даже некоторые зоологи никогда не видели этих животных в природе.

«В этом году мы получили два президентских гранта, за счет которых проводим исследование биоразнообразия Урала. Первое исследование связано с изучением гребенчатого тритона и проблемой охраны этого вида. Мы используем щадящие методы. Например, в полевых условиях отлавливаем тритонов и делаем рентегеновские снимки их скелетов специальным портативным аппаратом. Это позволяет нам видеть девиации в строении их организма, и на этом основании делать вывод об общем состоянии популяции.

Второй грант связан с использованием ИИ для прижизненного распознавания следов мелких млекопитающих. Это уникальная методика, которую мы начали отрабатывать. Кроме того, наша лаборатория запатентовала еще один способ мягкого изучения распространения грызунов. Мы метим их родамином В, что позволяет отслеживать их перемещения. И мы уже выяснили, что грызуны путешествуют намного дальше, чем мы предполагали. Эта информация важна как для народного хозяйства, так и для прогноза возникновения очаговых инфекций», – рассказал на пресс-конференции Владимир Вершинин.

Ученый отметил, что является сторонником мягких методов изучения животных – когда для исследования строения организма не нужно убивать амфибию или млекопитающее. Сотрудники лаборатории придумывают новые способы, как добиться своей цели без нанесения вреда биологическим видам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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