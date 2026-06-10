На открытии памятника Балабанову ждут известных режиссеров, актеров и музыкантов

В следующий вторник, 16 июня, в Екатеринбурге состоится торжественное открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову.

Как сообщает близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное», на церемонии ждут Сергея Сельянова – лучшего друга и продюсера всех фильмов Балабанова, режиссера и продюсера Григория Сельянова, членов семьи Алексея Балабанова, актеров Алексея Чадова (роль сержанта Ермакова в фильме «Война») и Леонида Бичевина (роль доктора Полякова в картине «Морфий» и роль фарсовщика Валеры в фильме «Груз-200), российского киноведа и автора документального фильма «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любовь Аркус, скульптура Мейрама Баймуханова (автора памятника).

Кроме того, запланировано участие в церемонии режиссера и актера Никиты Михалкова, помощника президента Владимира Мединского, главы Екатеринбурга Алексея Орлова, участников Свердловского рок-клуба Сергея Бобунца, Насти Полевой, Егора Белкина, Александра Пантыкина, Владимира Шахрина, а также одноклассников и коллег Алексея Балабанова.

Как уже писал «Новый День», на днях бронзовый трамвайный вагон для памятника режиссеру весом более 10 тонн привезли из литейной мастерской к Дворцу молодежи на трале. В ближайшее время сюда доставят саму скульптуру Алексея Балабанова весом 300 килограммов и еще одну деталь памятника – пишущую машинку.

Сейчас специалисты закрепляют вагон с колесами на прочном бетонном основании. Параллельно рабочие подводят электричество к композиции – это нужно, чтобы фары трамвая могли светиться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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