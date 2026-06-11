В храме Большой Златоуст молятся за погибших в ДТП с автобусом

В храме Большой Златоуст сегодня совершаются заупокойные богослужения по жертвам ДТП, которое случилось вчера вечером на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева.

Как сообщили в Екатеринбургской епархии, духовенство и миряне молятся и о выздоровлении пострадавших. Заупокойные богослужения будут совершаться в храме в течение дня.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выразил соболезнование пострадавшим и родственникам погибших. «В связи с дорожно-транспортным происшествием на пешеходном переходе у храма Большой Златоуст, приведшем к гибели четырех человек и травмам, выражаю искренние соболезнования семьям погибших. В храме Большой Златоуст будем сугубо поминать ушедших и молиться о выздоровлении пострадавших», – сказал он.

Как уже писал «Новый День», вчера в 21:00 автобус № 81 влетел в людей, стоявших на тротуаре, перед этим столкнувшись с легковушкой. Его остановила только стена храма Большой Златоуст. В результате погибли четверо: две женщины, мужчина и ребенок. Горожане несут к месту трагедии цветы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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