Полиция установила личности всех погибших в жутком ДТП у храма, кроме ребенка

Полиции удалось установить личности двух женщин и мужчины, которых вчера насмерть сбил на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева водитель автобуса, имя погибшего ребенка пока неизвестно.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что среди пешеходов, скончавшихся до прибытия скорой помощи, женщины по фамилии Соколова и Бекетова и мужчина по фамилии Сонин. Устанавливается личность погибшего мальчика 8-10 лет.

Пятеро пострадавших были доставлены в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга с переломами и ушибами. Двих из них отпустили домой, госпитализация им не потребовалась.

Также Горелых рассказал, что подозреваемый водитель автобуса по имени Икромжон прибыл в Екатеринбург 8 февраля 2026 года, работал водителем с 6 марта на основании трудового договора с коммерческой автокомпанией. Сразу после ЧП он был освидетельствован, исследование показало, что в момент ДТП он был трезв. В базе данных ГАИ значится, что он имеет 6 нарушений ПДД в Санкт-Петербурге, где жил раньше.

Как уже писал «Новый День», вчера в 21:00 автобус № 81 влетел в людей, стоявших на тротуаре, перед этим столкнувшись с легковушкой. Его остановила только стена храма Большой Златоуст. В результате погибли четверо: две женщины, один мужчина и один ребенок. Горожане несут к месту трагедии цветы.

Следователи СК России возбудили сразу два уголовных дела по факту ДТП с погибшими и пострадавшими в центре города. Первое – о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Второе – об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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