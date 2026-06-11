Установлена личность ребенка, погибшего в страшном ДТП возле храма

Правоохранительные органы установили личность ребенка, который с тремя другими людьми погиб вчера вечером в ДТП на перекрестке Малышева – 8 Марта.

Как рассказал «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, мальчик – сын одной из женщин, которая также стала жертвой ДТП, они жили в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

В СУ СК России по Свердловской области добавили, что в настоящее время следователи СКР уже связались с родственниками погибшей женщины. Их родные будут опрошены в рамках расследования.

Как уже писал «Новый День», накануне вечером водитель автобуса № 81 выехал на тротуар и насмерть сбил троих взрослых и одного ребенка. Личности взрослых установили практически сразу, а ребенка – только сейчас.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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