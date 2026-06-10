Маршрутка врезалась в храм в центре Екатеринбурга. Есть погибшие

В центре Екатеринбурга произошло жуткое ДТП – маршрутный автобус частного перевозчика вылетел на тротуар на перекрестке Малышева и 8 Марта и врезался в храм Большой Златоуст. Автобус протаранил стоящих на перекрестке людей. ГИБДД сообщает о четверых погибших, в том числе – одном ребенке. Точное число пострадавших еще уточняется.

В соцсетях сообщают, что причиной аварии мог стать водитель легкового автомобиля, подрезавший автобус.

Екатеринбург, Елена Сычева

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