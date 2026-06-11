Водитель автобуса, сбивший пешеходов на тротуаре, и его работодатель задержаны (ВИДЕО)

В Екатеринбурге задержаны 49-летний водитель автобуса, который вчера вечером въехал в стоящих на тротуаре людей, и 43-летний директор транспортной компании, которой принадлежит автобус.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, водитель подозревается в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Директора подозревают по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Водителю грозит до 7 лет лишения свободы, его начальнику – до 10 лет.

По версии следствия, водитель выехал на перекресток на красный сигнал светофора, что и спровоцировало трагедию.

Директор подозревается в том, что недостаточно контролировал техническое состояние автобусов, а также не следил за здоровьем водителей, на предприятии нарушался режим труда и отдыха сотрудников.

Оба подозреваемых задержаны в процессуальном порядке. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинения и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи изучают все обстоятельства трагедии. Проверяется законность пребывания и работы в России водителя-мигранта. Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские и автотехнические. Проводятся обыски в помещениях транспортной компании, осуществляются выемки необходимой технической, характеризующей и иной документации, анализируются записи камер видеонаблюдения, зафиксировавшие момент ДТП. Расследование уголовных дел находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Свердловской области.

Следствие обращается к гражданам, которые стали очевидцами ДТП или располагают записями камер видеорегистраторов, зафиксировавших момент происшествия, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся у них сведения по телефонам в Екатеринбурге: 297-71-61 и 297-72-17 или обратившись лично в региональное следственное управление по адресу: Екатеринбург, ул. Щорса, 18.

Как уже писал «Новый День», вчера в 21:00 автобус № 81 влетел в людей, стоявших на тротуаре, перед этим столкнувшись с легковушкой. Его остановила только стена храма Большой Златоуст. В результате погибли четверо: две женщины, один мужчина и один ребенок, личность которого пока не установлена. Еще три человека госпитализированы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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