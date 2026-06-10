СКР возбудил дела о смертельном ДТП в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге следователи СК России возбудили сразу два уголовных дела по факту ДТП с погибшими и пострадавшими в центре города. Первое – о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Второе – об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).



«В настоящее время следователи регионального управления СК России находятся на месте происшествия и принимают необходимые меры к осмотру места происшествия, установлению и допросу очевидцев, назначению экспертиз, а также привлечению виновных к ответственности», – сообщили в пресс-службе регионального управления СК России по Свердловской области.



Напомним, около 9 вечера в среду, 10 июня, маршрутка № 81 влетела в людей, стоявших на тротуаре, перед этим столкнувшись с легковушкой. Автобус протаранил людей. Его остановила только стена храма Большой Златоуст. В результате погибли четверо: две женщины, один мужчина и одна девочка. Еще четверо пострадали, трое из них были госпитализированы.



Екатеринбург, Елена Сычева

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