В ГАИ займутся безопасностью пешеходных переходов после страшной аварии у Большого Златоуста

В Госавтоинспекции Екатеринбурга рассмотрят вопрос о дополнительной безопасности пешеходных переходов после страшной аварии у храма Большой Златоуст, унесшей жизни четырех человек.

«Мы будем смотреть все вкупе. Все, что возможно применить по ГОСТу, чтобы исключить такие факты в будущем. Но каждый участок индивидуален. Нельзя везде установить заборы. Потому что обезопасишь одно, но ухудшишь пропускную способность. Так что тяжело ответить на этот вопрос. Конечно, будут приняты меры по результатам расследования [причин аварии], и будут приняты меры на данном участке, и в целом по пешеходам», – заявил на пресс-конференции в ТАСС начальник отделения ДПС Госавтоинспекции Екатеринбурга Антон Попов.

Смертельная авария произошла вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева. Автобус после столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар перед пешеходным переходом и врезался в группу людей, ожидавших зеленый сигнал светофора. Под колесами автобуса погибли четверо: две женщины, молодой мужчина и 9-летний мальчик. Еще троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести. Против водителя и перевозчика возбуждены уголовные дела, а прокуратура начала тотальную проверку частных АТП Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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