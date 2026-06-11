Прокуратура проверяет все транспортные компании Екатеринбурга после страшного ДТП у храма

Прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов поручил районным прокуратурам провести тотальную проверку всех транспортных компаний города.

«Сотрудники ведомства проверят соблюдение лицензионных требований при эксплуатации транспортных средств, исполнение перевозчиками условий заключенных контрактов, в том числе утвержденных маршрутов передвижения. Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, их обследование перед выпуском на линию, соблюдение правил проведения технического осмотра. Также будет проверено соблюдение требований законодательства при прохождении водителями медицинских осмотров, соблюдение установленного режима труда и отдыха водителей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, прокуратура проанализирует жалобы пассажиров и участников дорожного движения на действия водителей автобусов.

Вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева автобус № 81 после столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар, где стояли люди. Под колесами автобуса погибли четверо: две женщины, мужчина и ребенок. Еще трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В рамках расследования задержаны 49-летний водитель автобуса и 43-летний директор транспортной компании, владеющей автобусом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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