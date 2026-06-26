В Екатеринбурге ужесточат требования к частным перевозчикам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в городе ужесточат требования к коммерческим транспортным компаниям после смертельного ДТП рядом с храмом Большой Златоуст.

«Будут ужесточены требования. Все это пропишем в условиях контракта. Уже готовим конкурсные процедуры на заключение контрактов и с Гортрансом, и с частными перевозчиками. Коммерческие компании занимают примерно 60% объема автобусных перевозок. Понятно, что без них перевезти весь объем пассажиров сложно. Но требования к перевозчикам будут достаточно жесткими. За ними уже усилен контроль с помощью ГИБДД и Центра дорожного движения. Мы надеемся, что подобных трагических случаев [как авария у храма] больше не повторится», – сообщил мэр на брифинге с журналистами.

В Екатеринбурге вечером 10 июня случилось смертельное ДТП, погибли четыре пешехода. На перекрестке улиц Малышева и 8 Марта автобус № 81 проскочил на красный, столкнулся с легковым автомобилем и после удара вылетел на тротуар, где стояла группа людей. Под колесами автобуса погибли мужчина, две женщины и 9-летний мальчик. Еще трое пострадавших попали в больницу. Возбуждены уголовные дела, водитель автобуса и директор транспортной компании «Авто-ном» арестованы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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