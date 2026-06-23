Глава Екатеринбурга заявил, что он против тяжелых ограждений на тротуарах: «Это неэстетично»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался против установки сплошных ограждений на пешеходных тротуарах вблизи проезжей части. По мнению мэра, во избежание смертельных ДТП нужно повышать дисциплину водителей, а не заграждать улицы.

Вопрос о дорожных ограждениях на городских магистралях с больших трафиком поднял депутат Александр Колесников на сегодняшнем заседании думы. «Мы все помним смертельное ДТП у храма Большой Златоуст. Неоднократно такие случаи (выезда машин на тротуары, – прим. ред.) происходили на улицах Свердлова и Челюскинцев. Там гоняют стритрейсеры, и мне уже страшно там ходить. Прошу незамедлительно рассмотреть вопрос о восстановлении ограждений на скоростных магистралях для защиты пешеходов», – обратился Колесников к мэру.

«Вы знаете мое отношение к сплошным ограждениям, Александр Евгеньевич. Оно резко негативное. Все это влияет на эстетику, ограждения нужно постоянно красить, приводить в порядок. Там, где есть такая необходимость, мы совместно с ГИБДД выставляем ограждения. Стараемся делать их из таких материалов, чтобы прослужили дольше. Например, на улице Машинной, это гостевой маршрут, мы демонтировали ограждения между полосами, потому что они пришли в негодность. Постараемся в течение лета, до Международного фестиваля молодежи, установить новые. Потому что там они действительно нужны для безопасности», – ответил Алексей Орлов.

Градоначальник пояснил, что современный ГОСТ предусматривает ограждения только в местах пешеходных переходов. Если в пространстве между тротуаром и проезжей частью есть газон или аллея деревьев, то там ставят бордюры. «Конечно, надо повышать культуру вождения автомобилистов, чтобы они не нарушали скоростной режим. Для этого устанавливаются камеры, идет фиксация нарушений. Нужно делать так, чтобы все участники дорожного движения были дисциплинированными», – заявил Орлов. В то же время глава города пообещал, что дептранс рассмотрит предложение Колесникова исходя из аварийности на магистральных улицах Железнодорожного района.

Напомним, в Екатеринбурге 10 июня погибли четыре пешехода в смертельном ДТП на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. Автобус после столкновения с иномаркой на большой скорости влетел в группу людей, которые стояли на тротуаре перед пешеходным переходом. Под колесами погибли мужчина, две женщины и 9-летний мальчик.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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