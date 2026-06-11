К месту страшного ДТП у храма Большой Златоуст несут цветы и свечи (ФОТО)

У храма Большой Златоуст, где накануне вечером автобус влетел в толпу пешеходов, в результате чего погибли четыре человека, возник стихийный мемориал. Горожане оставляют на месте трагедии цветы, свечи и мягкие игрушки.

Как уже писал «Новый День», вчера в 21:00 маршрутка № 81 влетела в людей, стоявших на тротуаре, перед этим столкнувшись с легковушкой. Автобус протаранил людей. Его остановила только стена храма Большой Златоуст. В результате погибли четверо: две женщины, один мужчина и одна девочка. Еще четверо пострадали, трое из них были госпитализированы.



Следователи СК России возбудили сразу два уголовных дела по факту ДТП с погибшими и пострадавшими в центре города. Первое – о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Второе – об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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