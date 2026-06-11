Уральские спасатели предупредили о сильных ливнях

Свердловское ГУ МЧС предупреждает, что 11 и 12 июня в регионе местами ожидаются очень сильные дожди.

Спасатели советуют в период непогоды соблюдать меры безопасности – воздержаться от поездок, закрывать окна и балконы, не прятаться от дождя под деревьями и рекламными щитами и не парковать там автомобили.

Как сообщал «Новый День», за 9 июня в Свердловской области местами выпало до 50-70% месячной нормы осадков, в Екатеринбурге – около 20% нормы. Наибольшее количество осадков выпало в Гарях (46 мм), Сысертском районе (45 мм), Ирбите (43 мм), Нижнем Тагиле (41 мм).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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