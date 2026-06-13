Ребенок насмерть разбился на мощном электросамокате, подаренном родителями

В селе Трифоново Пышминского района Свердловской области насмерть разбился 11-летний мальчик на мощном электросамокате.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, трагедия произошла 12 июня в 17:30 на улице Ленина вблизи дома №64.

11-летний подросток катался на электросамокате Kugoo E2 мощностью выше 250 Вт, для управления которым необходимо иметь права категории «М». Навыков управления и достаточной мускульной силы у мальчика не было, он не справился с управлением и самокат опрокинулся. Мальчика отвезли в Пышминскую ЦРБ, где он скончался.

Электросамокат подростку подарили родители. Они знали, что управлять такой техникой без водительских прав нельзя, но все же допустили это. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В ГАИ напоминают: управление мощным электросамокатом (свыше 250 Вт) на проезжей части требует прав категории «М» и возраста не младше 16 лет. Движение по дорогам общего пользования на любом СИМ разрешено только с 14 лет.

Пышминский район, Елена Владимирова

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