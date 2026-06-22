Еще один ребенок на мощном самокате получил тяжелые травмы

На Урале произошел очередной случай травмирования ребенка, который катался на мощном элпектросамокате, подаренном ему родителями.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной Госсавтоинспекции, 20 июня в 13:50 в городе Алапаевск на улице Толмачева, около дома 45/1, водитель автомобиля «Черри Тигго» двигался в прямом направлении. В этот момент на проезжую часть справа из-за припаркованных транспортных средств неожиданно выехал 9-летний ребенок на электросамокате. Водитель применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

В результате ДТП несовершеннолетний получил тяжелую травму головы и госпитализирован в реанимационное отделение Алапаевской городской больницы.

В ходе разбирательства установлено, что мощность электросамоката составила 350 Вт, что приравнивает его к мопеду и требует наличия водительского удостоверения категории «М», которого у ребенка не было. Также установлено, что несовершеннолетний находился без мотошлема и защитной экипировки, что способствовало получению тяжелых травм. Мать пострадавшего пояснила, что приобрела самокат в подарок сыну и не знала о необходимости наличия водительского удостоверения для управления данным устройством.

В отношении матери составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей, материалы направлены в ПДН для привлечения по статье 5.35 КоАП РФ. Также по факту происшествия будет проведено обследование организации, в которой обучается несовершеннолетний, в целях проверки организации профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Разбирательство по данному факту продолжается.

Госавтоинспекция предупреждает родителей об опасности мощных электросамокатов и напоминает: такие устройства – не игрушка, а транспортное средство. Необдуманные подарки могут стоить здоровья и жизни. Не допускайте детей к управлению транспортом, не имеющим соответствующих прав, необходимых навыков и возможности объективно оценивать дорожную обстановку в силу возраста.

Как сообщал «Новый День», 13 июня в селе Трифоново Пышминского района насмерть разбился 11-летний мальчик на мощном электросамокате, также подаренном родителями.

Екатеринбург, Елена Васильева

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