Брошен вызов русскому бойцу с лужайки Белого дома

в США проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom – посвященный 80-летию президента страны Дональда Трампа, он идет прямо на лужайке Белого Дома. В главном карде бой провёл бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли по прозвищу «Сахарок». Он оформил нокаут во втором раунде, пожал руку Дональду Трампу и вызывал на поединок действующего чемпиона UFC Петра Яна из екатеринбургской команды «Архангел Михаил».

«Пётр Ян! Это он должен был быть тут! Не знаю, почему он не вышел, но я хочу биться с ним. Может, будет рематч Петр vs Мераб, но я хочу биться с Петром. Что ж, я думаю, что вселенная хотела бы увидеть этот бой», – сказал О'Мэлли.

В 2022 году Пётр и Шон впервые встретились в Абу-Даби, где в близком поединке российский боец уступил раздельным решением судей. После этого американец вышел на титульный бой, одержал победу над Алджамейном Стерлингом. Позже Шон титул утратил в поединке против грузина Мераба Двалишвили, а Петр Ян в свою очередь деклассировал Мераба и во второй раз в карьере привез пояс чемпиона UFC в России. Сейчас пояс находится в Академии единоборств РМК.

Екатеринбург, Елена Сычева

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