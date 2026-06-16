Петр Ян ответил на вызов О'Мэлли с лужайки Белого дома

Чемпион UFC, боец команды «Архангел Михаил» Петр Ян ответил на слова Шона О'Мэлли по прозвищу Сахарок – последний бросил вызов на турнире, который прошел в честь юбилея американского президента Дональда Трампа на лужайке Белого дома. «В UFC побоялись за тебя. Им нужно быть уверенными, что ты одержишь победу в Белом доме, они не захотели, чтобы тебя там били. Я свое согласие дал, поэтому тебе дали того, с кем ты можешь справиться», – прокомментировал русский боец.

Напомним, после поединка Шон заявил: «Петр Ян! Это он должен был быть тут! Не знаю, почему он не вышел, но я хочу биться с ним. Может, будет рематч Петр vs Мераб, но я хочу биться с Петром. Что ж, я думаю, что вселенная хотела бы увидеть этот бой».

В 2022 году Петр и Шон впервые встретились в Абу-Даби, где в близком поединке российский боец уступил раздельным решением судей. После этого американец вышел на титульный бой, одержал победу над Алджамейном Стерлингом. Позже Шон титул утратил в поединке против грузина Мераба Двалишвили, а Петр Ян, в свою очередь, деклассировал Мераба и во второй раз в карьере привез пояс чемпиона UFC в Россию. Сейчас пояс находится в Академии единоборств РМК.

Екатеринбург, Елена Сычева

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