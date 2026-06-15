В Екатеринбурге назвали победителя паркового голосования

В Екатеринбурге подвели предварительные итоги голосования за благоустройство парков и общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды».

В процедуре приняли участие более 305 тысяч екатеринбуржцев при необходимом минимуме 290 тысяч голосов. Это означает, что выбранный горожанами объект получит федеральный грант на благоустройство. В мэрии уточнили, что волонтеры обеспечили более половины от общего числа голосов.

«Итоговое решение об утверждении результатов голосования и выделении средств будет принято позднее федеральным оператором программы. Согласно предварительным данным, лидером стал участок набережной реки Исети от ул. Декабристов до ул. Белинского – эту территорию выбрали почти 86 тысяч человек.

В случае утверждения выбранный горожанами объект станет продолжением планомерного благоустройства береговой линии исторического центра Екатеринбурга и частью масштабного проекта «От ВИЗа до НИЗа» по созданию единой 42-километровой прогулочной зоны по обе стороны главной реки уральской столицы от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда», – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Всего за благоустройство в 2027 году боролись 17 общественных пространств. Голосование за них проводилось с 21 апреля по 12 июня. Наибольшее число голосов набрали следующие зеленые зоны:

– набережная реки Исети (от Декабристов до Белинского) – 85 893;

– Основинский парк – 44 742;

– парк «Семь ключей» – 31 978;

– бульвар по улице Культуры – 23 744;

– сквер у Драмтеатра – 20 562;

– Преображенский парк (вторя очередь, второй этап) – 20 083;

– сквер по улице Амундсена – 18 533;

– парк «Южный» – 13 924;

– парк имени Чкалова – 11 772.

Остальные объекты набрали менее 10 тысяч голосов. В мэрии напомнили, что по программе ФКГС в Екатеринбурге были отремонтированы девять общественных пространств. Среди них парк имени XXII Партсъезда, Зеленая Роща, летний парк «Уралмаш» и парк 50-летия ВЛКСМ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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