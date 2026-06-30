Екатеринбуржцы выбрали, как должна выглядеть набережная Исети

В администрации Екатеринбурга подвели итоги опроса горожан о стиле благоустройства набережной реки Исеть на участке от улицы Декабристов до улицы Белинского.

Как сообщили в мэрии, 39% опрошенных отдали предпочтение природному стилю оформления, 5,7% – урбанизированному, 55% считают, что стиль должен быть комбинированным.

39,5% предпочитают, чтобы покрытие на набережной было асфальтобетонным, крупноформатная гранитная плитка нравится 27% опрошенных, бетонная – 34%.

За обустройство велодорожки высказалось 75% жителей, беговой дорожки – почти 81%.

За архитектурную подсветку новой набережной проголосовало 85% участников опроса.

72% считают, что на набережной нужна комната матери и ребенка.

80% проголосовали за высадку на набережной новых деревьев. При этом 37% отдали предпочтение хвойным породам; 31% – декоративно-цветущим; около 20% – декоративно-лиственным и порядка 12% – лиственным.

Напомним, участок набережной реки Исети от Декабристов до Белинского стал лидером в голосовании за благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В процедуре приняли участие более 305 тысяч екатеринбуржцев при необходимом минимуме 290 тысяч голосов. Почти 86 тысяч выбрали для благоустройства набережную Исети.

Выбранный участок станет частью проекта «От ВИЗа до НИЗа» – планируемой 42-километровой прогулочной зоны вдоль реки от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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