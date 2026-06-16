Екатеринбуржец, избивший подростка на горнолыжном склоне, получил срок

В Екатеринбурге суд вынес приговор по делу об избиении подростка на Уктусе. Все произошло в январе этого года – 13-летний парень ехал на снегокате, врезался в женщину, а стоявший рядом мужчина тут же набросился с тумаками на подростка. После нападавший скрылся. Мужчину стали разыскивать, сутки спустя он явился в полицию сам – предварительно изменив внешность, сбрив усы.

Дело тогда завели по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». После мужчине также предъявили обвинение в ст. 112 УК РФ «Причинение среднего вреда здоровью». Нападавший – 38-летний местный житель Яков Шушарин. Свой приступ ярости он объяснил испугом за жену. «Супруга моя возможно была беременна. Мы пытаемся зачать второго ребенка. И для меня это была стрессовая ситуация. Также ребенок, которого я обучал, подвергался опасности. Я не думал, что ударил ребенка. Когда увидел новости, решил обратиться в полицию и рассказать, что произошло. Никуда не скрывался», – говорил тогда Яков.

Сегодня ему дали 4 с половиной года колонии-поселения, признав виновным в нападении на подростка. Взрослый мужчина нанес парню 11 ударов. Также он должен будет заплатить 400 тысяч семье пострадавшего в качестве компенсации морального вреда.

Сам подсудимый вину не признал, он заявил, что подросток намеренно направит снегокат на него, его жену и четырехлетнюю дочь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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