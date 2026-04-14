Вторник, 14 апреля 2026, 11:12 мск

Дело об избиении подростка за столкновение с потенциально беременной ушло в суд

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела об избиении подростка на Уктусе. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Все произошло в январе этого года – 13-летний парень ехал на снегокате, врезался в женщину, а стоявший рядом мужчина тут же набросился на подростка с кулаками. Затем нападавший скрылся. Мужчину стали разыскивать, сутки спустя он явился в полицию сам – предварительно изменив внешность, сбрив усы.

Дело тогда завели по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». После мужчине также предъявили обвинение в ст. 112 УК РФ «Причинение среднего вреда здоровью». Нападавший – 38-летний местный житель Яков Шушарин. Свой приступ ярости он объяснил испугом за жену. «Супруга моя, возможно, была беременна. Мы пытаемся зачать второго ребенка. И для меня это была стрессовая ситуация. Также ребенок, которого я обучал, подвергался опасности. Я не думал, что ударил ребенка. Когда увидел новости, решил обратиться в полицию и рассказать, что произошло. Никуда не скрывался», – пояснил Яков.

Интересно, что на распространенных накануне ориентировках он был с густыми усами. Однако в отдел пришел уже без них. «Подстригся я перед работой, потому что работаю с клиентами на этой неделе. У меня встреча на нескольких предприятиях. В зимние каникулы отращивал волосы и усы», – пояснил мужчина.

Он также рассказал, что на Уктусе учил свою дочь кататься на лыжах. «Я спускался по склону спиной вперед, чтобы контролировать скорость дочки, а супруга моя придерживала ее рядом. Боковым зрением я увидел, что на склоне два молодых человека, достаточно взрослые, как мне тогда показалось, несутся на снегокате в нашу сторону, целенаправленно сбивают мою супругу, получается, чуть не сбивают ребенка. И я в порыве какой-то, не знаю, ярости несколько раз ударил человека, который сбил мою супругу, кулаком в область головы и в область туловища», – представил мужчина свою версию событий.

В пресс-службе ГУ МВД России заметили, что Шушарин явился в отделение № 13 без адвоката. «Его, как и положено, сразу же опросили оперуполномоченные. Мужчина, деятельность которого связана с маркетингом в коммерческой компании, вел себя спокойно, не демонстрировал из себя, что называется, бывалого. Свою вину он сразу признал и выразил сыщикам готовность ответить за свой неразумный поступок. Несмотря на это, было очевидно, что к визиту в МВД он хорошо подготовился. А до этого момента, вероятно, надеялся, что его не вычислят, так как он сделал новую прическу и сбрил приметные густые темные усы, засветившиеся на фото в интернете», – отметил руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Испугался за «возможно беременную» жену. Напавший на ребенка на Уктусе дал свою версию / «Это неумышленно», – за мужчину, избившего подростка на Уктусе, заступились мать и жена (ФОТО)

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,