На Среднем Урале будут повышать антитеррористическую защищенность критически важных объектов

Губернатор Денис Паслер заявил, что в Свердловской области ведется работа по повышению антитеррористической защищенности промышленных объектов, критически важной и социальной инфраструктуры.

«Новый вызов для региона – атаки ракет и беспилотников. В 2025 году этой темы в Свердловской области не было, но сейчас считаю важным обозначить ее. Во взаимодействии со всеми службами мы решаем задачи по противодействию атакам, настраиваем эффективную систему оповещения – не на бумаге и не на тренировочных мероприятиях, а в реальной жизни», – сообщил Паслер, выступая с докладом перед депутатами областного парламента.

Напомним, 25 апреля Екатеринбург впервые был атакован БПЛА. Около 7 часов утра вражеский беспилотник врезался в верхние этажи ЖК «Тринити». Из здания эвакуировался 81 человек. Медицинская помощь потребовалась 9 жильцам. Одну женщину госпитализировали из-за отравления продуктами горения, но через два дня ее выписали из больницы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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