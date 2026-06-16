Ирина Чемезова прокомментировала вынесенный ей приговор (ВИДЕО)

Бывшая супруга бывшего вице-губернатора Свердловской области Ирина Чемезова прокомментировала вынесенный ей сегодня приговор: 5 лет лишения свободы условно и 1,5 млн рублей штрафа.

«Я довольна в той части, что я смогу остаться с детьми, меня не заключили под стражу, но я считаю все равно, что я не виновна, приговор будем обжаловать, конечно», – сказала бизнесвумен. «Почему так жестоко обошлись с нашей семьей, нам непонятно», – добавила она, отметив, что эта ситуация ударила именно по будущему ее детей. «Будем обжаловать приговор не только ради себя, а ради будущего наших детей», подчеркнула Ирина Чемезова.

«Я теперь понимаю, как функционирует система. Как предприниматель, на гранты больше никогда не пойду», – пообещала она.

Екатеринбург, Таисья Исупова, Степан Фатхиев

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