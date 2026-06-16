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Суд дал Ирине Чемезовой 5 лет условно и штраф

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение по уголовному делу о мошенничестве бывшей супруге бывшего вице-губернатора Свердловской области Ирине Чемезовой. Согласно оглашенному решению, она получает 5 лет условного лишения свободы и штраф в 1,5 млн рублей.

Напомним, накануне прокурор запросил за бизнесвумен 8 лет условного лишения свободы со штрафом в размере 1,9 миллиона рублей.

По версии следствия, Чемезова совершила мошенничество в особо крупном размере, похитив 15 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных в качестве грантов на развитие туризма. Вместо детской площадки, пляжа и т.д. она якобы потратила грант на личные нужды.

Сама Ирина Чемезова заявляет, что ничего не расхищала, и даже в деньгах не нуждалась, а взяла грант, узнав о нем из СМИ, для повышения узнаваемости проекта, реализуемого на озере Таватуй. Чемезова находилась под домашним арестом. Там же, в квартире, под домашним арестом находится и ее сожитель – бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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