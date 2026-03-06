Похищено более 15 млн: в суде раскрыли новые подробности дела Ирины Чемезовой

В Кировском районном суде сегодня состоялось заседание по уголовному делу бывшей жены экс-вице-губернатора Свердловской области Ирины Чемезовой, которую обвиняют в махинациях с бюджетными грантами.

Как сообщили в пресс-службе суда, по версии следствия, Чемезова похитила 15 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных в качестве грантов на развитие туризма. Сегодня в судебном заседании огласили обвинительное заключение, установили порядок исследования доказательств со стороны обвинения. Кроме того, суд рассмотрел ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела, в удовлетворении прошения защитника отказано. Следующее судебное заседание состоится 18 марта в 16:00.

Напомним, ранее в деле фигурировала другая сумма – около 4 млн рублей. Сама Ирина Чемезова заявляет, что невиновна. Сейчас она находится под домашним арестом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

