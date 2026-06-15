Для Чемезовой прокурор запросил 8 лет условного лишения свободы

Прокурор запросил 8 лет условного лишения свободы для Ирины Чемезовой, обвиняемой в хищении части гранта на строительство глэмпинга на берегу озера Таватуй. Об этом передает «Уралинформбюро».

«По совокупности окончательное наказание должно составить 8 лет со штрафом в размере 1,9 миллиона рублей. Наказание считать условным», – отметил гособвинитель.

Напомним, что по версии следствия, Чемезова совершила мошенничество в особо крупном размере и похитила 15 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных в качестве грантов на развитие туризма. Вместо детской площадки, пляжа и т.д. она, якобы, потратила грант на личные нужды.

Сама Ирина Чемезова заявляет, что ничего не расхищала, и даже в деньгах не нуждалась, а взял грант, узнав о нем из СМИ, для повышения узнаваемости проекта, реализуемого на озере Таватуй. Чемезова находится под домашним арестом. Там же в квартире под домашним арестом находится и ее сожитель – бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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