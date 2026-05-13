Бывшего вице-губернатора оставили под домашним арестом до 15 августа

Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил бывшему вице-губернатору Олегу Чемезову, обвиненному в мошенничестве, срок домашнего ареста до 15 августа.

Как пишет «Уралинформбюро», когда экс-чиновник пожаловался на здоровье, судья разрешила ему не вставать, но отклонила ходатайство адвоката о проведении заседания в закрытом режиме.

Адвокат Чемезова настаивал на том, что ему надо изменить меру пресечения на запрет определенных действий, в частности – разрешить гулять и пользоваться интернетом. По словам защитника, находясь под домашним арестом, Чемезов не может даже оформить статус безработного и встать на учет в центре занятости: пользоваться порталом «Госуслуги» ему не разрешено. Однако суд оставил меру пресечения без изменения.

Как ранее писал «Новый День», Олег Чемезов был арестован 30 сентября 2025 года. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб, превысивший миллион рублей, – он согласовывал субсидии под предлогом погашения задолженностей за счет бюджетных средств разным юридическим лицам. В ночь на 4 ноября Чемезова этапировали из екатеринбургского СИЗО № 1 в челябинский СИЗО № 7.

30 декабря Челябинский Центральный районный суд выпустил Олега Чемезова из СИЗО под домашний арест из-за резко ухудшающегося состояния здоровья. Сообщалось, что у обвиняемого выявлен рецидив тяжелой болезни. В феврале защита Чемезова пыталась добиться смягчения меры пресечения, но Верх-Исетский районный суд оставил домашний арест в силе.

Напомним, гражданская супруга бывшего вице-губернатора Ирина Чемезова также находится под следствием по обвинению в махинациях с бюджетными грантами на развитие туризма.

Екатеринбург, Елена Владимирова

