Власти Екатеринбурга объявили торги на разработку ТЭО для строительства метро

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика на подготовку технико-экономического обоснования проектирования и строительства новых станций метро. Стоимость работ составит 200,9 миллиона рублей. Заявки на конкурс принимаются до 1 июля.

Согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен подготовить не менее трех вариантов трассировки линий метрополитена. «Предусмотреть продление первой линии метрополитена в северном направлении от станции «Проспект Космонавтов» до станции «Северная». Проработать вариативность прохождения участков трасс линий метрополитена и размещения станционных комплексов, включая инженерный корпус и депо для отстоя и ремонта подвижного состава», – говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок.

В свою работу подрядчик должен включить обоснование этапности строительства пересадочной станции с первой линии метро на вновь строящуюся. Также необходимо просчитать точную стоимость строительства метрополитена, учесть прогнозы по пассажиропотоку с учетом градостроительной ситуации в районах, где планируется разместить будущие станции метро. Кроме того, подрядчик должен выполнить инженерно-геологическое обследование территории перспективного строительства подземки.

Источником финансирования подготовки ТЭО для екатеринбургского метрополитена указаны областной и городской бюджеты. Напомним, в марте губернатор Денис Паслер сообщил, что Екатеринбург получил 150 миллионов рублей на разработку документации для проектирования новых линий метро.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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