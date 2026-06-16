«Ура, мы победили!» – Вихарев поблагодарил горожан на активность в важном голосовании

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев поблагодарил горожан за активность в голосовании на получение федерального финансирования по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Ура, мы победили!... Спасибо всем, вместе мы – сила!» – написал глава фракции «Единая Россия» в социальных сетях.

Напомним, в голосовании приняли участие более 305 тысяч екатеринбуржцев при необходимом минимуме 290 тысяч голосов. Не оставаться в стороне и высказаться за проекты призывал в том числе и депутат Вихарев.

В итоге лидером стал участок набережной реки Исети от ул. Декабристов до ул. Белинского – эту территорию выбрали почти 86 тысяч человек. Итоговое решение об утверждении результатов голосования и выделении средств будет принято позднее федеральным оператором программы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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