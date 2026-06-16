Звезда сборной Франции включил «Екатеринбург-Арену» в топ-3 самых шумных стадионов

Нападающий сборной Франции по футболу Киллиан Мбаппе назвал «Екатеринбург-Арену» одним из самых атмосферных стадионов, где ему приходилось играть.

«На второе место я поставлю матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу», – сказал Мбаппе в ролике блогера Фина Агостинелли.

Матч Франция – Перу состоялся в Екатеринбурге 21 июня 2018 года. Игру посетили более 32 тысячи зрителей, большая часть из них были болельщики Перу. Франция тогда одержала минимальную победу, единственный гол забил 19-летний Киллиан Мбаппе.

В своем личном рейтинге на третье место француз поставил стадион «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, где на тот момент его клуб ПСЖ играл против английской команды в Лиге чемпионов. Самым шумным стадионом Мбаппе назвал стадион «Сантьяго Бернабеу» – домашнюю арену мадридского «Реала», за который сейчас выступает француз.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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