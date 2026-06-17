Мединский обсудил с Паслером склоки, раздробленность и безденежье уральских писателей

Советник президента России Владимир Мединский, который накануне приехал в Екатеринбург на открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову, провел совещание в отделении Союза писателей России.

«Сегодня первый секретарь Союза писателей России провел в Екатеринбурге рабочую встречу с членами Свердловского областного отделения СПР. В центре внимания – развитие Союза писателей России, переаттестация, поддержка региональных авторов, участие в крупнейших книжных фестивалях страны, восстановление писательской инфраструктуры. Встреча стала частью серии рабочих поездок руководства Союза писателей России по региональным отделениям. Диалог получился открытым и честным: проблемы у писателей в регионе есть, планы по их решению намечены и будут воплощаться», – говорится в релизе СПР по итогам встречи.

В своих социальных сетях Мединский был более эмоциональным. «Провел встречу с активом Свердловского обл.отделения СПР. Увы, ситуация в уральском писательском сообществе далека от идеальной. Раздробленность, безденежье, невнимание властей, склоки… Обсудил этот вопрос с губ. Д. Паслером. Смиренно надеюсь на изменения к лучшему», – написал Мединский.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», накануне с членами СПР внезапно провел встречу министр культуры Свердловской области Илья Марков. Он посоветовал писателям сделать упор на развитие уральской самобытности и обратить внимание на такое современное литературное явление как стендап, попытавшись проявить в нем свои творческие задатки.

Екатеринбург, Елена Васильева

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