Полиция задержала студента, который покупал пиццу, представляясь Гитлером

Свердловские полицейские в Нижнем Тагиле задержали «Адольфа Гитлера».

О скандальной истории накануне рассказал в соцсетях депутат заксо Алексей Свалов. По его словам, он с товарищем зашел в кафе «Додо пицца», заметив, что один из посетителей – молодой человек 18 лет – оформил заказ на имя Адольфа Гитлера. По словам Свалова, на вопрос об этической стороне поступка молодой человек ответил, что это – его антивоенная позиция. Депутат обратился к правоохранительным органам с просьбой оценить поведение тагильчанина.

Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска вычислили и задержали жителя Нижнего Тагила.

«Подозреваемым оказался студент строительного колледжа, будущий электрик по имени Тимофей, из полной семьи. Взяли его по месту учебы. Оказывать сопротивление или спешно ретироваться он не пытался. В своем поступке тут же раскаялся, едва сдерживая слезы, и принес извинения всем, кого его действия, что называется, задели за живое. Горе-студент сказал, что не является нацистом или их поклонником. Свою мерзкую выходку мотивировал тем, что якобы не осознавал смысла поступка. Юный тагильчанин заверил, что больше такого не повторится. Насколько его слова искренние, время покажет», – сообщил Валерий Горелых.

В территориальном УВД в отношении студента завели административное дело по ст.20.3 КОАП РФ «Пропаганда фашизма». Данная статья предусматривает до 15 суток ареста.

Валерий Горелых также подчеркнул, что врио начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила Венер Гафаров в ближайшие время направит на имя директора учебного заведения, где обучается Тимофей, официальное представление с требованием провести с молодежью комплекс дополнительных профилактических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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