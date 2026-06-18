Адольфа Гитлера арестовали на пять суток

Пять суток ареста получил студент из Нижнего Тагила, который заказывал пиццу под именем Адольф Гитлер.

Судья Ленинского района Нижнего Тагила Анастасия Глотова, рассмотрев материалы территориального ОВД, признала виновным местного жителя Тимофея Вахонина в распространении нацистской символики. Об этом «Новому Дню» сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, полиция, проанализировав соцсети, контакты, отзывы по месту учебы, установила: молодой человек не только представлялся главарем третьего рейха при заказе пиццы в торговом центре, но и демонстрировал свастику в интернете и по месту учёбы. «Собственные грехи сразу полностью признал и раскаялся, заверив, что подобного больше не повторится. Удалил все размещенные в сети мерзости. Эти обстоятельства и отразились на приговоре суда. Вместо максимальных 15 суток ближайшие пять он проведет в спецприемнике МВД для административных правонарушителей», – отметил Валерий Горелых.

Напомним, в Нижнем Тагиле молодой человек пришел в кафе «Додо пицца» и сделал заказ, представившись Гитлером. Все это увидел депутат заксо Алексей Свалов. Попытка разъяснения студенту, что он поступает неправильно, ни к чему не привела. Молодой человек сообщил, что это его гражданская позиция.

Екатеринбург, Елена Васильева

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