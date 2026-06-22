Хедлайнером Дня строителя станет группа Uma2rman

Группа Uma2rman выступит в Екатеринбурге на День строителя. Праздник состоится 8 августа в Историческом сквере. В Гильдии строителей Урала рассказали, что будут работать развлекательные площадки, пройдут тематические и творческие мастер-классы.

Напомним, в этом году День города в Екатеринбурге впервые будет отмечаться раньше, чем День строителя. Городские власти приняли решение перенести празднование дня рождения уральской столицы на первую субботу августа из-за погоды и ряда других причин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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