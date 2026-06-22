Хедлайнером Дня строителя станет группа Uma2rman

Группа Uma2rman выступит в Екатеринбурге на День строителя. Праздник состоится 8 августа в Историческом сквере. В Гильдии строителей Урала рассказали, что будут работать развлекательные площадки, пройдут тематические и творческие мастер-классы.
Напомним, в этом году День города в Екатеринбурге впервые будет отмечаться раньше, чем День строителя. Городские власти приняли решение перенести празднование дня рождения уральской столицы на первую субботу августа из-за погоды и ряда других причин.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»