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Синоптик объяснил разницу между торнадо и смерчем

Накануне вечером разрушительный шторм обрушился на Свердловскую область. Эпицентр его был в Кушве. Там закрутилась настоящая вихревая воронка, такую называют смерчем или торнадо. Однако это не синонимы, и в Кушве был именно торнадо.

Как пояснил «Новому Дню» климатолог Федор Елисеев, основное отличие – точка, где образуются вихрь. Смерч чаще всего формируется возле земной поверхности и развивается снизу вверх, а торнадо – наоборот.

При этом смерч не всегда связан с грозой, а вот для торнадо наличие большого скопления крупных грозовых облаков, которые называют суперячейками, – обязательное условие. «Из-за восходящих движений в грозовых облаках образуются вращения, та самая воронка, которая постепенно опускается вниз», – отметил собеседник агентства.

У смерча механика формирования иная – он образуется, когда на разогретую область резко вторгается холодный поток воздуха.

Екатеринбург, Елена Сычева

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